Советский артист отреагировал на обвинение в изнасиловании дочери

Советский артист отреагировал на обвинение в изнасиловании дочери
Николай Холошин. Кадр из "Привет с фронта" (1983)
Громкий скандал обещает выйти на новый уровень

Недавно внучка знаменитого артиста Олега Стриженова, который запомнился зрителю блистательной ролью в культовом фильме "Звезда пленительного счастья", раскрыла страшные подробности из детства. Девушка утверждает, что ее отец актер Николай Холошин измывался над ней, когда она была ребенком. Сегодня стало известно, что об этом думает обвиненный.

Александра ранее заявила, что звездный родитель ее бил, а однажды изнасиловал студентку, которая родила ему ребенка. После громкого обвинения Холошин вышел на связь и пообщался с журналистами. Впрочем, артист был немногословен. Он подчеркнул, что не поддерживает никаких связей с дочерью и вообще не знает, "о ком идет речь". 

Отказались от отношений с девушкой и другие звездные родственники, передает издание "СтарХит". Ее дядя телеведущий Александр Стриженов открестился от племянницы из-за того, что та много лет назад унизила своего именитого дедушку.

Кстати, долгое время Александра зарабатывала на жизнь весьма нетрадиционным способом. Деньги для существования она добывала, "работая" суррогатной матерью.

Как на реакцию родственников ответит предприимчивая девушка, пока неизвестно. Велика вероятность, что публику ждут новые скандальные разборки.

Отметим, обвинения в насилии в отношении звездных родственников – не новинка. Так, кончина великого творца сказок Эдуарда Успенского обернулась громким скандалом из-за признания его дочери.

Ольга ФЕДОРОВА

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