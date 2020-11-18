"Милостыню пойду просить": из-за отсутствия денег Шукшина готова пойти на крайние меры

"Милостыню пойду просить": из-за отсутствия денег Шукшина готова пойти на крайние меры
Мария Шукшина. Фото: German Rovinskiy/Russian Look//www.globallookpress.com
Актриса прокомментировала бесконечные жалобы российских звезд

В последнее время все больше артистов жалуются на то, что из-за пандемии коронавируса они остались без работы. Для оказавшихся в бедственном положении артистов телевидение – это одна из немногих площадок, которая продолжает работать в полную силу, а поэтому предоставляет возможность заработать. Только вот Мария Шукшина искренне не понимает артистов, которые постоянно жалуются на финансовые трудности и требуют помощи от государства. 

Сама актриса призналась, что никогда бы не стала поступать таким образом. Телеведущей часто поступают новые предложения, однако она никогда не соглашается на съемки только ради денег, пишет "Царьград". 

"Никогда. Помирать буду, кусок хлеба там просить буду, я не знаю, милостыню пойду просить, у церкви встану с детьми, я не знаю – всё, что угодно. Я не пойду на сделку с совестью", – объяснила Шукшина отказ от съемок в "жутких" проектах. 

Артистка также обратилась к звездам, которые из-за пандемии начали зарабатывать в разы меньше. Шукшина предложила им просто пересмотреть свои запросы и уменьшить их. 

К слову, дочка Федосеевой-Шукшиной также поддержала инициативу Валерия Меладзе отменить "Голубые огоньки", который, по словам актрисы, "невозможно смотреть". 

Ранее Мария Шукшина отреагировала на выборы в США и призвала русских бойкотировать "Макдональдс". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Пусть Меладзе расскажет где находится его недвижимость и его стоимость .....
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