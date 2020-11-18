Возлюбленная певца принимает поздравления

В семье Олега Газманова скоро будут отмечать важный праздник – приемному сыну артиста исполнится 23 года. Супруга певца рассказала, что каждый год за две недели до дня рождения она начинает мучаться из-за токсикоза.

На своей странице в "Инстаграме" Марина Газманова призналась, что до сих пор помнит все в мельчайших деталях.

"Хочется пушистого снега, слепить снежную бабу, солнца морозного, как в 1997 году. Начинаю пересматривать фотографии малыша-Филиппа, и ждать, когда дядька-Филипп уже приедет навестить маму", – подписала совместное фото с сыном супруга артиста.

В комментариях Газмановых сразу же принялись поздравлять с рождением сына, отметив, что Филипп вырос настоящим красавцем. "Какой же мальчик красивый, совершенный прям", "Мамин сын!", "Как же образно, тепло и уютно! Мариночка! Спасибо за настроение", "Поздравляю вас с днём рождения сына", "Ну какие же Вы красивые. И любовь, и счастье светятся через снимок!" – написали пользователи социальной сети.

Напомним, что Филиппа Марина родила в первом браке. После этого она вышла замуж за Олега Газманова. Супруги состоят в браке уже 17 лет и считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

Ранее стало известно, что Олег Газманов перестал финансово помогать старшим сыновьям.