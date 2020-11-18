Жена Газманова пожаловалась на непрекращающийся токсикоз

Жена Газманова пожаловалась на непрекращающийся токсикоз
Олег Газманов и Марина Муравьева-Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Возлюбленная певца принимает поздравления

В семье Олега Газманова скоро будут отмечать важный праздник – приемному сыну артиста исполнится 23 года. Супруга певца рассказала, что каждый год за две недели до дня рождения она начинает мучаться из-за токсикоза. 

На своей странице в "Инстаграме" Марина Газманова призналась, что до сих пор помнит все в мельчайших деталях. 

"Хочется пушистого снега, слепить снежную бабу, солнца морозного, как в 1997 году. Начинаю пересматривать фотографии малыша-Филиппа, и ждать, когда дядька-Филипп уже приедет навестить маму", – подписала совместное фото с сыном супруга артиста. 

В комментариях Газмановых сразу же принялись поздравлять с рождением сына, отметив, что Филипп вырос настоящим красавцем. "Какой же мальчик красивый, совершенный прям", "Мамин сын!", "Как же образно, тепло и уютно! Мариночка! Спасибо за настроение", "Поздравляю вас с днём рождения сына", "Ну какие же Вы красивые. И любовь, и счастье светятся через снимок!" – написали пользователи социальной сети. 

Напомним, что Филиппа Марина родила в первом браке. После этого она вышла замуж за Олега Газманова. Супруги состоят в браке уже 17 лет и считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. 

Ранее стало известно, что Олег Газманов перестал финансово помогать старшим сыновьям. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Россия что – бомж?" - Прилепин высказался о "потерянных" союзных странах

Писатель предложил вспомнить о ценности многовековой истории нашей Родины

Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам

В Крыму вынесли предупреждение Киеву после ареста наших самолетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1164 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей