Цивин и Дрожжина едва не забрали у Светличной квартиру

Цивин и Дрожжина едва не забрали у Светличной квартиру
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Однако актриса не дала себя обмануть

До сих пор не утихает скандал вокруг имущества покойного Алексея Баталова. Главными подозреваемыми в этом громком деле являются актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Выяснилось, что пара давно имеет дурную репутацию – супруги имели отношение и к другим аферам. Это подтвердила Светлана Светличная.

Звезда кинокартины "Бриллиантовая рука" рассказала, что знакома с Цивиным и Дрожжиной. И с первой встречи у артистки сложилось плохое впечатление о них. Светличная сообщила, что много лет назад пара присутствовала на праздновании ее дня рождения.

По словам Светланы Афанасьевны, адвокат и актриса вели себя достаточно нахально, а также всячески пытались втереться к ней в доверие, передает "Телепрограмма". 

"Когда они мне звонили, я находила такую тактику, чтобы они не рассчитывали на мою глупость и доверие", – отметила Светличная.

Вероятно, Цивин и Дрожжина хотели заполучить московскую квартиру Светличной, которая, кстати, стала причиной другого, семейного, скандала. 

Ранее о похождениях Цивина и Дрожжиной рассказали их соседи. Жители дома заявили, что пара пыталась присвоить себе чужую недвижимость. 

Недавно стало известно о том, что Светлану Светличную напоили после съемок в "Пусть говорят".

Анастасия ГОРЮНОВА

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