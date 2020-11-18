Юморист избегает разговоров о своем прошлом

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже 19 лет, и похоже, в семье артистов царят любовь и гармония. И если о бывших мужьях Примадонны известно многим, то юморист о своем прошлом говорить не любит. С кем встречался телеведущий до отношений с известной певицей, выяснили журналисты.

Как пишут СМИ, в старших классах школы пародист был влюблен в Юлию Бусиль. Роман не продлился долго, и чем сейчас занимается девушка, неизвестно.

Уже с 1990-х Галкин выступал на сцене, а в 2000 г. познакомился с Анастасией Чернобровиной – они вместе вели мероприятие в Кремлевском дворце. После этого пару стали часто видеть вместе: даже ходили слухи о скорой свадьбе. Впрочем, связывали ли ведущих романтические отношения, неизвестно. Чернобровина как-то говорила журналистам, что несмотря на все прекрасные качества артиста, Галкин – герой не ее романа.

Говорят, что Анастасия и Максим перестали общаться после вмешательства Примадонны. SM-News передает, что в ноябре 2001 г. Пугачева устроила допрос молодой ведущей в гримерке о том, что ее связывает с юмористом.

В то же время Галкин и Пугачева стали выступать вместе – записали дуэт "Будь или не будь", а позже стало известно, что в этот период и завязались их отношения. В 2011 г. артисты поженились, а спустя два года на свет появились двойняшки Гарри и Лиза.

При этом разницу в возрасте супругов до сих пор продолжают обсуждать в Сети. Так, недавно поклонников напугал внешний вид Пугачевой.