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Смелое фото Ксении Алферовой из путешествия появилось в соцсетях. Артистку запечатлели на морском побережье топлес – верхней части купальника на звезде не было. Кадр принялись обсуждать в комментариях.
Актрису сняли на отдыхе, когда она стояла спиной в камере, подняв руки над головой. Пляж был абсолютно безлюдным, вероятно поэтому Алферова и решила показаться в откровенном виде. Впрочем, фото не было случайным – его опубликовала сама кинозвезда в "Инстаграм". Ксения призналась, что кадр был сделан на Сицилии, когда летать в Италию еще было можно.
"Вы, Ксения, в прекрасной форме!", "Фигура отличная", "Стройна",
– принялись восхищаться снимком в комментариях. Некоторые даже пошутили, что фото стоило сделать с другого ракурса: "Мы тут! С этой стороне экрана, повернись! Не туда смотришь!"
Однако нашлись и те, кто осудил 46-летнюю Алферову за такую публикацию. В соцсетях написали, что раздеваться для "Инстаграм" актрисе незачем, и даже сравнили ее с Анастасией Волочковой, известной своими откровенными фотографиями с отдыха:
"То Волочкова, то вы. Раздеваться для публикации это возрастное, от безысходности или внимание привлечь?", "К чему фото?"
Ранее Ксения Алферова показала снимок из постели.
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