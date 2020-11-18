Популярная актриса показалась на пляже в одних трусах

Смелое фото Ксении Алферовой из путешествия появилось в соцсетях. Артистку запечатлели на морском побережье топлес – верхней части купальника на звезде не было. Кадр принялись обсуждать в комментариях.

Актрису сняли на отдыхе, когда она стояла спиной в камере, подняв руки над головой. Пляж был абсолютно безлюдным, вероятно поэтому Алферова и решила показаться в откровенном виде. Впрочем, фото не было случайным – его опубликовала сама кинозвезда в "Инстаграм". Ксения призналась, что кадр был сделан на Сицилии, когда летать в Италию еще было можно.

"Вы, Ксения, в прекрасной форме!", "Фигура отличная", "Стройна",

– принялись восхищаться снимком в комментариях. Некоторые даже пошутили, что фото стоило сделать с другого ракурса: "Мы тут! С этой стороне экрана, повернись! Не туда смотришь!"

Однако нашлись и те, кто осудил 46-летнюю Алферову за такую публикацию. В соцсетях написали, что раздеваться для "Инстаграм" актрисе незачем, и даже сравнили ее с Анастасией Волочковой, известной своими откровенными фотографиями с отдыха:

"То Волочкова, то вы. Раздеваться для публикации это возрастное, от безысходности или внимание привлечь?", "К чему фото?"

Ранее Ксения Алферова показала снимок из постели.