"Прекратите ныть": Витас пристыдил "обедневших" российских артистов

"Прекратите ныть": Витас пристыдил "обедневших" российских артистов
Витас. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец призвал коллег перестать думать только о себе

Недавно несколько звезд российской эстрады пожаловались на то, что из-за коронавируса они оказались в бедственном положении. Резкое ухудшение финансового состояния связано с отменой концертов и гастрольных туров. Новости о "нищете" артистов дошли и до Витаса. Певец решил не оставаться в стороне и высказал свое мнение на этот счет.

На личной инстаграм-странице Витас призвал коллег перестать прибедняться.

"Уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода, в это могут поверить только Харламов и Гузеева", – написал певец.

Также артист затронул тему новогодних огоньков. Напомним, некоторое время назад Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать участие в новогодних шоу.

Он акцентировал внимание на том, что простые люди оказались в точно такой же сложной ситуации из-за пандемии. Поэтому необходимо думать не только о себе, но и о своих соотечественниках.

 

 

Некоторое время назад появилась информация о том, что в семье Витаса произошла страшная трагедия. Ушел из жизни отец певца, но артист не смог проводить родителя в последний путь из-за закрытых границ. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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