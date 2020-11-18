Певец призвал коллег перестать думать только о себе

Недавно несколько звезд российской эстрады пожаловались на то, что из-за коронавируса они оказались в бедственном положении. Резкое ухудшение финансового состояния связано с отменой концертов и гастрольных туров. Новости о "нищете" артистов дошли и до Витаса. Певец решил не оставаться в стороне и высказал свое мнение на этот счет.

На личной инстаграм-странице Витас призвал коллег перестать прибедняться.

"Уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода, в это могут поверить только Харламов и Гузеева", – написал певец.

Также артист затронул тему новогодних огоньков. Напомним, некоторое время назад Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать участие в новогодних шоу.

Он акцентировал внимание на том, что простые люди оказались в точно такой же сложной ситуации из-за пандемии. Поэтому необходимо думать не только о себе, но и о своих соотечественниках.

Некоторое время назад появилась информация о том, что в семье Витаса произошла страшная трагедия. Ушел из жизни отец певца, но артист не смог проводить родителя в последний путь из-за закрытых границ.