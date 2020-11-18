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Недавно несколько звезд российской эстрады пожаловались на то, что из-за коронавируса они оказались в бедственном положении. Резкое ухудшение финансового состояния связано с отменой концертов и гастрольных туров. Новости о "нищете" артистов дошли и до Витаса. Певец решил не оставаться в стороне и высказал свое мнение на этот счет.
На личной инстаграм-странице Витас призвал коллег перестать прибедняться.
"Уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода, в это могут поверить только Харламов и Гузеева", – написал певец.
Также артист затронул тему новогодних огоньков. Напомним, некоторое время назад Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать участие в новогодних шоу.
Он акцентировал внимание на том, что простые люди оказались в точно такой же сложной ситуации из-за пандемии. Поэтому необходимо думать не только о себе, но и о своих соотечественниках.
Некоторое время назад появилась информация о том, что в семье Витаса произошла страшная трагедия. Ушел из жизни отец певца, но артист не смог проводить родителя в последний путь из-за закрытых границ.
Несмотря на принятые меры, в некоторых регионах не хватает мест в больницах для пациентов с COVID-19
Процесс решили отложить как минимум до 2024 года