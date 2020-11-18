"Королева шансона" призналась, что бороться с трудностями самостоятельно у нее не получается

Любовь Успенская переживает не самый простой период в своей жизни. Ссора с дочерью Татьяной Плаксиной сильно ударила по звезде, а недавно она оказалась в центре нового скандала с Валерией. Из-за всех этих событий "королеве шансона" пришлось обратиться к специалисту, рассказала она в соцсетях.

Артистка воспользовалась услугами психолога, который называет себя "мастером разборов". По словам Успенской, этот особый метод якобы позволяет проработать причины неприятный событий и позволяет достичь результата в короткие сроки.

"Последние события в моей жизни – надорвали что-то внутри меня. Я почувствовала, что уже не могу самостоятельно справится с той болью, которая внутри",

– призналась в "Инстаграм" певица, которая до сих пор и не думала обращаться к психологу (орфография и пунктуация сохранены). По словам артистки, помощь специалиста ей помогла: Успенская почувствовала облегчение, вдохновение и обрела внутренний баланс. "Я лично почувствовала на себе, что это работает", – заключила она.

В комментариях исполнительницу хита "К единственному нежному" осудили за подобную публикацию. Подписчики были недовольны тем, что звезда в очередной раз выставила рекламный пост. Кроме того, некоторые с недоверием отнеслись к "мастеру разборов", сравнив специалиста с гадалками и шарлатанами.

Нашлись и те, кто в принципе считает, что услуги психологов – это лишняя трата времени и денег. Поэтому Успенской посоветовали обратиться к религии, которая, по мнению комментаторов, в трудных ситуациях помогает намного лучше:

"Психологи – напрасная трата времени и денег! Если и помогут, то временно и поверхностно! Серьезные глубинные, духовные проблемы человека решает только вера", "Вот делать нечего! С жиру бесятся!", "Денег девать некуда".

После недавнего скандала с Валерией Любовь Успенская решила на время уехать из России.