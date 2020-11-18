"Умер москалем": смерть Виктюка обрадовала украинских националистов

"Умер москалем": смерть Виктюка обрадовала украинских националистов
Роман Виктюк. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Они припомнили, что режиссер родился на Украине, но работал в России

17 ноября стало известно о том, что в возрасте 84-х лет скончался Роман Виктюк. Знаменитый режиссер родился во Львове, работал в украинских театрах, однако большую часть своей жизни ставил спектакли для московских театров. Узнав о смерти Виктюка, радикально настроенные украинцы заявили, что это – не такая уж и плохая новость.

Общественный деятель Дмитрий Корчинский негативно высказался о Романе Григорьевиче.

"Все семь лет московской военной агрессии против его отечества он продолжал жить в Москве, продолжал в московских театрах ставить московские спектакли для москвичей. Может, хорошо, что умер?" – написал журналист на своей странице в "Фейсбук".

Пишуть, що помер відомий театральний режисер Роман Віктюк. Я не бачив жодної його вистави, проте довіряю тим, хто...

Опубликовано Дмитро Корчинським Вторник, 17 ноября 2020 г.

Со мнением Корчинского согласились и другие пользователи Сети.

"Родился украинцем – умер москалем", – прокомментировал подписчик.

Однако нашлись и те, кто выразил искренние соболезнования по поводу кончины Романа Виктюка.

"Львов очень любил и Украину тоже. Человек невероятно талантлив. Никто, кроме Бога, не имеет права осуждать его", – заявила украинка.

Ранее появились подробности смерти Романа Виктюка. Оказалось, что некоторое время назад режиссера госпитализировали с коронавирусом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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