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17 ноября стало известно о том, что в возрасте 84-х лет скончался Роман Виктюк. Знаменитый режиссер родился во Львове, работал в украинских театрах, однако большую часть своей жизни ставил спектакли для московских театров. Узнав о смерти Виктюка, радикально настроенные украинцы заявили, что это – не такая уж и плохая новость.
Общественный деятель Дмитрий Корчинский негативно высказался о Романе Григорьевиче.
"Все семь лет московской военной агрессии против его отечества он продолжал жить в Москве, продолжал в московских театрах ставить московские спектакли для москвичей. Может, хорошо, что умер?" – написал журналист на своей странице в "Фейсбук".
Пишуть, що помер відомий театральний режисер Роман Віктюк. Я не бачив жодної його вистави, проте довіряю тим, хто...Опубликовано Дмитро Корчинським Вторник, 17 ноября 2020 г.
Со мнением Корчинского согласились и другие пользователи Сети.
"Родился украинцем – умер москалем", – прокомментировал подписчик.
Однако нашлись и те, кто выразил искренние соболезнования по поводу кончины Романа Виктюка.
"Львов очень любил и Украину тоже. Человек невероятно талантлив. Никто, кроме Бога, не имеет права осуждать его", – заявила украинка.
Ранее появились подробности смерти Романа Виктюка. Оказалось, что некоторое время назад режиссера госпитализировали с коронавирусом.
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