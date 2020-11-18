Наследник артистов недавно занял третье место на соревнованиях

После смерти Жанны Фриске воспитание ее единственного сына легло на плечи отца Дмитрия Шепелева. Ведущий старается скрывать Платона от публики и никогда не публиковал фотографии наследника в Сети. Однако сегодня артист сделал исключение, показав кадр, на котором запечатлен мальчик.

Семилетнего Платона сняли во время катания на скейтборде. Видно, что кадр сделан в движении: сын Шепелева мчит на доске, придерживая ее рукой. Впрочем, лицо мальчика подписчикам все-таки рассмотреть не удалось: ребенок не смотрел в объектив, а его голову защищал шлем. Таким образом, поклонникам придется довольствоваться старыми снимками, которые ранее появлялись в Сети.

Сам Шепелев признался, что невероятно гордится сыном. Мальчик занимается теннисом, и ведущему предложили "организовать победу" ребенку, чтобы его порадовать. Артист отказался, потому что верил: Платон добьется всего сам благодаря своему таланту.

В итоге сын Фриске занял третье место на соревнованиях, причем самостоятельно, без помощи со стороны. По словам ведущего, Платон очень гордился своим достижением, а Шепелев был без ума от счастья.

"Вы замечательный отец!", "Платон, молодец!", "Пример правильного поведения отца. Нужные качества придут из наблюдения за папой", – поддержали ведущего в "Инстаграм".

Недавно Дмитрий Шепелев признался, что раньше увлекался алкогольными напитками.