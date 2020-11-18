Умерла знаменитая советская актриса

Кинозвезде было 77 лет

Любовь Румянцева, известная благодаря фильму "Альпийская баллада", скончалась сегодня, 18 ноября, в Минске. Об этом сообщили на киностудии "Беларусьфильм".

Заслуженной артистки БССР не стало на 78-м году жизни. Причины трагедии не уточняются.

"Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра",

говорится на странице "Беларусьфильма" в "Фейсбук".

Советская актриса исполнила десятки киноролей в таких фильмах, как "Наш бронепоезд", "Аннычка" и "Годен к нестроевой". Кроме того, Румянцева снималась и в сериалах – "Каменская" и "Вольф Мессинг: видевший сквозь время".

Карина СИРАЗОВА

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