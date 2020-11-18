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Леонид Якубович за годы своей карьеры сталкивался с огромным количеством домыслов и слухов, и многие из них, само собой, оказывались ложными. Так, однажды знаменитого ведущего "похоронили" при жизни, причем о своей "смерти" он узнал от матери.
Ведущий шоу "Поле чудес" рассказал, что однажды ему в ужасе позвонила Римма Якубович, которая прочитала о том, что ее сына больше нет в живых. Артист пояснил: в том материале даже указали время и место прощания, из-за чего родительница поверила шокирующим новостям.
"Ты жив? Все, извини, я перезвоню",
– сказала мать Якубовича, услышав голос ведущего. При этом он отметил, что со временем различных небылиц в Сети появляется все меньше.
"Видимо, поняли, что мне уже 75, а я все никак не помру",
– пошутил Леонид Якубович в студии программы "Судьба человека".
До шоу "Поле чудес" Якубовичу удалось поработать и ведущим аукционов, и токарем, и даже таксистом. Именно поэтому у артиста накопилось немало интересный, а порой и безумных историй. Так, однажды Леонид Аркадьевич выпрыгнул из окна второго этажа.
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