Мать Якубовича испытала ужас после новости о смерти сына

Мать Якубовича испытала ужас после новости о смерти сына
Леонид Якубович. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родительница узнала место и время прощания с ведущим "Поле чудес"

Леонид Якубович за годы своей карьеры сталкивался с огромным количеством домыслов и слухов, и многие из них, само собой, оказывались ложными. Так, однажды знаменитого ведущего "похоронили" при жизни, причем о своей "смерти" он узнал от матери.

Ведущий шоу "Поле чудес" рассказал, что однажды ему в ужасе позвонила Римма Якубович, которая прочитала о том, что ее сына больше нет в живых. Артист пояснил: в том материале даже указали время и место прощания, из-за чего родительница поверила шокирующим новостям.

"Ты жив? Все, извини, я перезвоню",

– сказала мать Якубовича, услышав голос ведущего. При этом он отметил, что со временем различных небылиц в Сети появляется все меньше.

"Видимо, поняли, что мне уже 75, а я все никак не помру",

пошутил Леонид Якубович в студии программы "Судьба человека".

До шоу "Поле чудес" Якубовичу удалось поработать и ведущим аукционов, и токарем, и даже таксистом. Именно поэтому у артиста накопилось немало интересный, а порой и безумных историй. Так, однажды Леонид Аркадьевич выпрыгнул из окна второго этажа.

Фоторепортаж
Как неизвестный публике Якубович получил работу в "Поле чудес"
Леонид Якубович. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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