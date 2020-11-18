Телеведущий сильно изменился внешне, из-за чего стал объектом травли

Вот уже некоторое время по Сети ходят слухи, что у Бориса Корчевникова имеются серьезные проблемы со здоровьем. Якобы телеведущий практически ничего не слышит. Сам артист предпочитает не комментировать свое состояние. Зато его друг решил развеять все домыслы.

Мужчина заявил – общественность сильно преувеличивает тяжесть недуга Корчевникова.

"Да, он плохо слышит. Но те страшные диагнозы, которые ему ставят в Интернете, не соответствуют действительности", – отметил друг телезвезды.

По словам приятеля Бориса, телеведущий делает все, чтобы как можно скорее поправить свое здоровье. Так, артист периодически наблюдается у врачей и следует всем советам специалистов, передает "Собеседник".

Мужчина рассказал, что Корчевников по своей натуре – настоящий боец. Слабость он проявил лишь однажды. Тогда Борис проходил курс лечения и набрал лишние килограммы. Отказываться от съемок артист не мог, поэтому появился на телеэкранах.

Увидев поправившегося телеведущего, пользователи социальных сетей начали писать в его адрес неприятные комментарии. Они смеялись над тем, что Корчевников "разожрался". Друг артиста признался – из-за этого Борис сильно страдал. Но потом он собрался с силами и вернулся в прежнюю форму.

Ранее жена Эммануила Виторгана, Ирина Млодик, дала совет Корчевникову по поводу его болезни.