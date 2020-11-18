Траурная церемония пройдет в театре режиссера

17 ноября ушел из жизни Роман Виктюк. Известному режиссеру было 84 года. Появилась информация, что прощание с артистом состоится 20 ноября.

Траурное мероприятие будет проходить в его театре. Проводить режиссера в последний путь смогут все желающие, передает РИА "Новости".

Отмечается, что причиной смерти артиста стала тромбоэмболия, сообщает телеканал "360".

За всю свою жизнь Роман Виктюк поставил множество ярких спектаклей. Среди них – "Служанки", "Лолита", "Мастер и Маргарита", "Коварство и любовь" и другие.

Стало известно о том, что смерть Романа Григорьевича обрадовала украинских националистов. Они взъелись на артиста из-за того, что он, являясь уроженцем Львова, большую часть времени посвятил работе в московских театрах.