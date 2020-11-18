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17 ноября ушел из жизни Роман Виктюк. Известному режиссеру было 84 года. Появилась информация, что прощание с артистом состоится 20 ноября.
Траурное мероприятие будет проходить в его театре. Проводить режиссера в последний путь смогут все желающие, передает РИА "Новости".
Отмечается, что причиной смерти артиста стала тромбоэмболия, сообщает телеканал "360".
За всю свою жизнь Роман Виктюк поставил множество ярких спектаклей. Среди них – "Служанки", "Лолита", "Мастер и Маргарита", "Коварство и любовь" и другие.
Стало известно о том, что смерть Романа Григорьевича обрадовала украинских националистов. Они взъелись на артиста из-за того, что он, являясь уроженцем Львова, большую часть времени посвятил работе в московских театрах.
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