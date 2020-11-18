По некоторым данным, певица хочет отсудить у мужа большую сумму денег

Громкий бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина все никак не подойдет к своему логическому завершению. Певица и хоккеист не могут поделить совместно нажитое имущество. Друг спортсмена рассказал о том, что артистка проводит довольно агрессивную политику, желая обобрать супруга.

По словам мужчины, Пелагея втягивает в семейные разбирательства чужих людей – приятелей Телегина. Якобы хоккеист записывал некоторое имущество на них, поэтому сейчас артистка пытается поделить недвижимость и автомобили.

"Позиция певицы довольно агрессивная: она хочет поделить все деньги Ивана, даже те, что были заработаны до свадьбы", – заявил друг Ивана.

Он также сообщил, что артистка пытается отсудить у мужа даже мелочи – украшения и бытовую технику, передает "Комсомольская Правда".

"Складывается впечатление, что ее задача – оставить Телегина без копейки. По моим подсчетам, она хочет получить при разводе от 2 до 5 миллионов долларов", – отметил мужчина.

Причина такого настроя Пелагеи якобы кроется в обиде на супруга. Ведь спустя некоторое время после расставания спортсмен нашел себе новую избранницу.

Друзья Телегина твердят, что когда певица и хоккеист были вместе, Иван не желал денег на капризы звездной жены.

Ранее появилась информация о том, что Пелагея взбудоражила поклонников экстремальным декольте.