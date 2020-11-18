Разин врезал Шатунову после скандала

Певцу запретили исполнять хиты "Ласкового мая"

Экс-солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов лишился права выступать с хитами группы. Об этом сообщил адвокат певца.

Ранее артисту запретили исполнять композиции коллектива, после чего он попытался оспорить этот договор. Юрий Шатунов подал иск в суд, однако он был отклонен, рассказала адвокат музыканта Асель Мухтарова-Казарновская РИА "Новости".

Соответствующее заявление сделал и продюсер Андрей Разин в "Инстаграм":

"Юрий Шатунов проиграл вчистую иск и теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май".

Карина СИРАЗОВА

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