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Экс-солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов лишился права выступать с хитами группы. Об этом сообщил адвокат певца.
Ранее артисту запретили исполнять композиции коллектива, после чего он попытался оспорить этот договор. Юрий Шатунов подал иск в суд, однако он был отклонен, рассказала адвокат музыканта Асель Мухтарова-Казарновская РИА "Новости".
Соответствующее заявление сделал и продюсер Андрей Разин в "Инстаграм":
"Юрий Шатунов проиграл вчистую иск и теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май".
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