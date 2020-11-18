Мужчина ранил двух иностранцев и скрылся с их телефонами

Странное происшествие случилось на днях в Санкт-Петербурге. Актер, сыгравший в "Трех мушкетерах", напал с ножом на двух уроженцев Азербайджана, ударив их в живот, голень и бедро. После этого мужчина забрал мобильные телефоны пострадавших и скрылся. Об этом стало известно СМИ.

Нападение произошло три дня назад: раненых забрали в больницу в тяжелом состоянии. Накануне вечером полиция задержала и подозреваемого. Им оказался Дмитрий Круглов - участник исторических реконструкций, педагог, фехтовальщик и кузнец. В его квартире нашли целый склад оружия: 192 шпаги, пистолет, похожий на "Маузер" и два исторических мушкета.

Журналисты попытались разобраться в произошедшем и пообщались со знакомыми Круглова. То, что фехтовальщик мог напасть первым, да еще и без причины, вызвало у них сомнения – по их словам, Дмитрий не был вспыльчивым и агрессивным.

"Я совершенно уверен, что история про "нападение" Дмитрия на двух гостей города – откровенный вымысел",

– поделился своим мнением с "Фонтанкой" Сергей Мишенев, который знаком подозреваемого лично. Также некоторые предположили, что Круглов мог просто обороняться.

Кроме того, фехтовальщик снимался в массовке исторических фильмов. Так например, он исполнил роль солдата армии Наполеона в "Трех мушкетерах".

"Мы уверены, что нападения не было. Может быть, это все инсценировано потерпевшими",

– передает комментарий знакомых Дмитрия "Комсомольская правда".

В деле продолжает разбираться полиция.