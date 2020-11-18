"Подкатывал к моей жене": Полицеймако раскрыл правду о Цивине

"Подкатывал к моей жене": Полицеймако раскрыл правду о Цивине
Михаил Полицеймако с супругой. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга актера чуть было не попала на удочку мошенника

Список "жертв" актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина с каждым разом пополняется новыми именами. Выяснилось, что пара втиралась в доверие к артистам в корыстных целях, чтобы потом отобрать их имущество. Михаил Полицеймако рассказал, что мошенническая схема супругов чуть было не коснулась его семьи.

Актер заявил, что аферисты посещали светские мероприятия, чтобы прощупать почву и решить, кто будет следующим "обреченным".

"Да они приставали ко всем не только на тусовках, но и в социальных сетях", – высказался Полицеймако.

Он также добавил, что однажды Цивин заигрывал с его супругой в Интернете. Когда артист узнал об этом, то пришел в бешенство, передает "Собеседник".

Ранее Светлана Светличная сообщила о том, что Цивин и Дрожжина хотели заполучить ее московскую квартиру. Однако звезда кинокартины "Бриллиантовая рука" не дала себя обмануть.

Стало известно, каким именно образом актриса и юрист втирались в доверие к другим артистам. Они ухаживали за одинокими звездами, покупали им продукты, а также приходили на похороны, чтобы разделить горе с другими. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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