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Список "жертв" актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина с каждым разом пополняется новыми именами. Выяснилось, что пара втиралась в доверие к артистам в корыстных целях, чтобы потом отобрать их имущество. Михаил Полицеймако рассказал, что мошенническая схема супругов чуть было не коснулась его семьи.
Актер заявил, что аферисты посещали светские мероприятия, чтобы прощупать почву и решить, кто будет следующим "обреченным".
"Да они приставали ко всем не только на тусовках, но и в социальных сетях", – высказался Полицеймако.
Он также добавил, что однажды Цивин заигрывал с его супругой в Интернете. Когда артист узнал об этом, то пришел в бешенство, передает "Собеседник".
Ранее Светлана Светличная сообщила о том, что Цивин и Дрожжина хотели заполучить ее московскую квартиру. Однако звезда кинокартины "Бриллиантовая рука" не дала себя обмануть.
Стало известно, каким именно образом актриса и юрист втирались в доверие к другим артистам. Они ухаживали за одинокими звездами, покупали им продукты, а также приходили на похороны, чтобы разделить горе с другими.
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