Никаких поблажек: названы условия тюремного содержания Ефремова

Никаких поблажек: названы условия тюремного содержания Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Несчастный артист не сможет рассчитывать на привилегии

Исправительная колония №4, расположенная в пределах поселка Алексеевка Белгородской области, куда должны в ближайшее время этапировать актера Михаила Ефремова, является обычным учреждением для заключенных. Такое заявление сделала руководитель Общественной наблюдательной комиссии в регионе Наталья Сокольская.

По словам главы белгородской ОНК, исправительное учреждение, в котором актеру предстоит отбывать срок, вряд ли можно назвать элитным – речь идет об обычной колонии общего режима.

"Обычные условия, никаких привилегий ни у кого там нет", – уточнила Сокольская.

Глава белгородской ОНК добавила, что администрация колонии также не станет создавать никаких дополнительных условий для содержания Михаила Ефремова, о чем заявила в разговоре с  радиостанцией "Говорит Москва".

В настоящее время интересы Ефремова в суде отстаивает уже его четвертый правозащитник – юрист Андрей Алешкин. Адвокат заключенного сообщил, что изначально выполнял конкретную задачу: достичь примирения с потерпевшими. По итогам переговоров адвокату удалось убедить семью погибшего отозвать исковое заявление о возмещении причиненного морального ущерба.

Егор МАЛКОВ

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