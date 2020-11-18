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Исправительная колония №4, расположенная в пределах поселка Алексеевка Белгородской области, куда должны в ближайшее время этапировать актера Михаила Ефремова, является обычным учреждением для заключенных. Такое заявление сделала руководитель Общественной наблюдательной комиссии в регионе Наталья Сокольская.
По словам главы белгородской ОНК, исправительное учреждение, в котором актеру предстоит отбывать срок, вряд ли можно назвать элитным – речь идет об обычной колонии общего режима.
"Обычные условия, никаких привилегий ни у кого там нет", – уточнила Сокольская.
Глава белгородской ОНК добавила, что администрация колонии также не станет создавать никаких дополнительных условий для содержания Михаила Ефремова, о чем заявила в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".
В настоящее время интересы Ефремова в суде отстаивает уже его четвертый правозащитник – юрист Андрей Алешкин. Адвокат заключенного сообщил, что изначально выполнял конкретную задачу: достичь примирения с потерпевшими. По итогам переговоров адвокату удалось убедить семью погибшего отозвать исковое заявление о возмещении причиненного морального ущерба.
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