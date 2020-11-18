Молодой человек похвастался новостью в личных соцсетях

8 ноября младшему сыну Валерии Арсению Шульгину исполнилось 22 года. В честь дня рождения наследник решил сделать себе дорогой подарок. Молодой человек купил автомобиль марки Maybach.

Фотографии машины появились в инстаграм-аккаунте Арсения. На снимках парень гордо стоит рядом с элитным автомобилем. На фоне можно увидеть премиальный автосалон.

"+1 в гараж. Поздравил себя с днюхой", – написал Шульгин.

По некоторым данным, стоимость машины составляет около десяти миллионов рублей. Заработал ли Арсений деньги самостоятельно, или кто-то вложился в подарок – неизвестно.

Подписчики Шульгина поздравили его с приобретением. Один из пользователей Сети поинтересовался, почему парень выбрал не молодежный спорткар, а машину высшего класса для бизнесменов. Наследник артистки объяснил, что ему нравятся характеристики именно этого автомобиля.

"Плюс у меня скоро родится ребёнок, не забывайте", – отметил он, намекая на "семейность" машины.

Напомним, месяц назад стало известно о том, что избранница Арсения Шульгина, Лиана Волкова, беременна. Муж Валерии, Иосиф Пригожин, заявил, что внучка появится на свет в одном из российских роддомов, а не за границей.