Артистке настойчиво рекомендуют сменить стилиста

Актриса Агата Муцениеце решила поэкспериментировать: знаменитость выбрала новый образ для светского мероприятия, появившись перед журналистами в брючном костюме с белыми кедами. Однако немногие поклонники смогли по достоинству оценить образ своей фаворитки, которая по неведомым причинам остановила выбор на столь неординарном стиле.

Агата выступила накануне в светском мероприятии "Женщина года", которое организовал журнал Glamour. Образ звездной артистки дополняла яркая помада и серьги с бриллиантами.

Как пишет Teleprogramma, Муцениеце не смогла отказать себе в удовольствии попозировать перед камерами журналистов. Хотя сама звезда заявила, что к участникам мероприятия с таким названием стоило бы причислить, прежде всего, весь прекрасный пол, который борется с коронавирусом.

В комментариях под постом Муцениеце многие раскритиковали звезду, заявив о том, что выбранный звездой стиль явно не назовешь удачным. Некоторые отметили, что звезда явно выглядит старше своих лет.

"Простите.. .Но помада… Мда", "Агата. Может, все-таки, нанять стилиста наконец? Что за лажа уже в который раз?", "Блин, увольте своего стилиста", "Да блин, с вашей фигурой только мини-платье и шпильки! А это что? Не идет", "Вы супер , но этот образ – ужас, Совсем не ваше ! Совсем", – пишут пользователи (офография и пунктуация сохранены – прим. Ред).

Ранее блогер Лена Миро раскритиковала Муцениеце за нападки в адрес Мирославы Карпович, встречающейся с ее бывшим супругом.