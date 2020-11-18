В скандале вокруг сериала "Перевал Дятлова" произошел неожиданный поворот

В скандале вокруг сериала "Перевал Дятлова" произошел неожиданный поворот
Кадр youtube.com
Вопрос удалось решить мирным путем

Адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил о своем отказе подавать в суд на телеканал ТНТ. Такое решение мужчина объяснил тем, что не разобрался в обстоятельствах дела. 

Некоторое время назад стало известно о том, что вышедший недавно сериал "Перевал Дятлова", созданный ТНТ, якобы использовал информацию о погибших туристах без согласия их родственников. Это возмутило адвоката, и он решил призвать телеканал к ответственности. 

В свою очередь, руководство ТНТ подало ответный иск, чтобы защитить свои честь и достоинство. После этого Черноусов признался, что допустил ошибку.

По словам адвоката, он попросту не знал, что родственники покойных дятловцев дали согласие на съемку. Его целью не был пиар на этой трагической истории, передает "Слово и дело".

Отмечается, что соглашение не подписала только сестра Игоря Дятлова – Татьяна Перминова.

"От Перминовой есть согласие на использование, но договор еще не подписан. Я сам посмотрел две серии и не увидел каких-то оскорбительных фактов", – отметил Черноусов.

Напомним, в 1959 году группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по Северному Уралу. По не выясненным до сих пор причинам молодые люди умерли. До сих пор вокруг таинственной смерти дятловцев строятся различные теории, среди которых есть даже инопланетное вмешательство. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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