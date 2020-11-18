Актриса переживает из-за сложившейся ситуации

Обстановка с коронавирусом в России продолжает стремительно ухудшаться. Власти Москвы решили ввести ряд ограничений, чтобы замедлить рост заболеваемости в столице. Одним из требований стала заполняемость театральных залов только на 25%. По этому поводу эмоционально высказалась актриса Елена Валюшкина.

Звезда сериала "Универ" переживает за то, какая судьба ожидает театры в этот непростой период.

"Театр еле пережил карантин, полное закрытие. С трудом выживал при заполнении зала на 50%. Но выживал. И посадить нас на 25% – это издевательство", – заявила она.

Актриса не понимает, как артистам и персоналу жить дальше, а также где зарабатывать деньги. Если все продолжится в подобном духе, то, переживает она, это может привести к смерти театра.

"Антрепризные спектакли и театры убиты. Убиты. Спектакли на самоокупаемости", – отметила Валюшкина.

Елена обратилась к властям с просьбой вернуть 50% наполняемости зала. Артистка акцентировала внимание на том, что она ни на что не жалуется, а просто хочет, чтобы восторжествовала справедливость.

Напомним, Елена Валюшкина сыграла в таких кинокартинах, как "Черная молния", "Бабушка легкого поведения", "Последний богатырь", "Я худею" и других.