"Евровидение-2021" проведут по новым правилам

Участникам придется предоставить дополнительную запись номера

В этом году музыкальный конкурс "Евровидение" был отменен из-за пандемии коронавируса. Чтобы мероприятие состоялось в 2021 г. независимо от эпидемиологической обстановки, организаторы придумали новое правило.

Так, все участники должны будут заранее записать свое выступление живьем. Номер, снятый в три дубля, необходимо предоставить до начала "Евровидения". За процессом будут наблюдать организаторы состязания по прямому соединению, благодаря чему все пройдет честно.

Об этом сообщили на официальном сайте "Евровидения".

Напомним, что конкурс пройдет в конце мая в Роттердаме, как и было запланировано. Кто будет представлять нашу страну на "Евровидении-2021", пока неизвестно.

Карина СИРАЗОВА

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