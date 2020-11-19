Драки в семье случались и раньше, но таких ожесточенных не было никогда

Гоген Солнцев любит шокировать публику своим эпатажным поведением. Особенно много внимания привлекают его непростые отношения с женой-пенсионеркой Екатериной. Вот и в этот частые гости ток-шоу сильно подрались. Причиной стала ревность супруга: его возлюбленная не пришла домой ночевать.

Сразу после этого Солнцев заподозрил жену в измене. Оказалось, что все свободное время пенсионерка проводит с другим мужчиной – психотерапевтом Артемом Бесовым. Шоумен и дочь Екатерины поехали домой к другу женщины, а по дороге встретили полицию. Решили на всякий случай позвать с собой, рассказывает "URA.ru".

Екатерина оказалась в доме Бесова, чем сразу же привела в ярость своего мужа. Он разрушил некий "алтарь" психотерапевта, а его пожилая супруга стала кричать и кинулась на него с кулаками, пишет "Собеседник". Завязалась драка, пару с трудом смогли разнять.

После этого в СМИ появились жуткие фотографии Солнцева после потасовки с женой.

"Такой жестокой Катя не была еще никогда",

– пожаловался артист, отметив, что ему такая жена не нужна, поэтому он планирует продолжить строить отношения с новой пассией.

Ранее Гоген Солнцев отдохнул в Сочи с тремя пенсионерками.