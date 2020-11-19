Собчак устроила ролевые игры на дне рождения сына

Собчак устроила ролевые игры на дне рождения сына
Ксения Собчак. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая явилась на праздник в костюме осла

Публика привыкла видеть Ксению Собчак в элегантных платьях или строгих костюмах. Однако вчера телеведущая надела весьма необычный наряд – костюм Осла из "Бременских музыкантов".

Таким нестандартным образом телеведущая решила поздравить своего сына Платона с днем рождения. Появившаяся перед гостями Собчак исполнила главную песню мультфильма. В социальных сетях светская львица опубликовала два видео, на которых заметно, что мальчик очень удивился, увидев маму в столь необычном амплуа. 

Между Платоном и Ксенией состоялся диалог, который рассмешил пользователей "Инстаграма". Журналистка спросила у наследника: "Это мама или лошадь?" Кажется, что малыш ответил "Лошадь!", потому что в конце видео слышно, что он начинает говорить это слово. 

Родители подарили мальчику красную укулеле, а радостный ребенок сразу же исполнил "авторскую песню". 

В поклонники оценили чувство юмора Ксении.

"Самоиронии вам не занимать", "Смотрю с улыбкой до ушей", "Ахахах, до слез", "Ксения, просто браво! Восхитительно, невероятно! С праздником", "Самоирония огонь",

– написали в комментариях. 

Ранее Ксению Собчак трогательно поздравили с рождения сына. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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