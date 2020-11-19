Вдова Караченцова покинет Россию после операции

Вдова Караченцова покинет Россию после операции
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Поргина хочет отправиться поближе к морю и солнцу

Не так давно Людмила Поргина перенесла непростую операцию: катание на водных аттракционах в Абу-Даби обернулось для нее переломом нескольких пальцев. Однако все обошлось: врачи установили актрисе пластины. Сейчас вдова Караченцова чувствует себя хорошо, а в ближайшее время и вовсе собирается уехать из России. 

В беседе с журналистами звезда призналась, что не планирует проводить зиму на Родине. Улетит она, скорее всего, в Турцию или в Арабские Эмираты

Привычку улетать из России в холодное время года она приобрела, когда ее супруг был жив, пишет "Собеседник".

"Мы, когда был жив Коля, шесть месяцев в году проводили за границей. Ему так советовали врачи: зимой уезжать из России в теплые страны", – вспоминает Людмила Андреевна. 

Более того, актриса устала от слишком пристального внимания СМИ, которые наблюдают за каждым ее шагом, а после критикуют ее. Так, не так давно Поргиной досталось за то, что она появилась на церемонии открытия памятника Марку Захарову без маски, а после и вовсе начала целоваться с другими гостями. 

Возможно, именно поэтому актриса не смогла присутствовать на похоронах Армена Джигарханяна. В день прощания Поргина призналась, что заболела и температурит, поэтому на церемонии ее не будет. Людмила Андреевна не исключает, что могла заболеть коронавирусом вслед за внуком. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Умничка, правильно что уезжаете...
Гость
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ой.пусть там и останется. куда поедет.крайне неприятная особа.кто её знал. пока не умер КАРАЧЕНЦЕВ.считаю.что СМИ пора поменьше о ней упоминать.
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