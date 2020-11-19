Людмила Поргина хочет отправиться поближе к морю и солнцу

Не так давно Людмила Поргина перенесла непростую операцию: катание на водных аттракционах в Абу-Даби обернулось для нее переломом нескольких пальцев. Однако все обошлось: врачи установили актрисе пластины. Сейчас вдова Караченцова чувствует себя хорошо, а в ближайшее время и вовсе собирается уехать из России.

В беседе с журналистами звезда призналась, что не планирует проводить зиму на Родине. Улетит она, скорее всего, в Турцию или в Арабские Эмираты

Привычку улетать из России в холодное время года она приобрела, когда ее супруг был жив, пишет "Собеседник".

"Мы, когда был жив Коля, шесть месяцев в году проводили за границей. Ему так советовали врачи: зимой уезжать из России в теплые страны", – вспоминает Людмила Андреевна.

Более того, актриса устала от слишком пристального внимания СМИ, которые наблюдают за каждым ее шагом, а после критикуют ее. Так, не так давно Поргиной досталось за то, что она появилась на церемонии открытия памятника Марку Захарову без маски, а после и вовсе начала целоваться с другими гостями.

Возможно, именно поэтому актриса не смогла присутствовать на похоронах Армена Джигарханяна. В день прощания Поргина призналась, что заболела и температурит, поэтому на церемонии ее не будет. Людмила Андреевна не исключает, что могла заболеть коронавирусом вслед за внуком.