"Лапает девиц": вдовца Легкоступовой застукали в веселой компании

"Лапает девиц": вдовца Легкоступовой застукали в веселой компании
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яхтсмен утешился в рекордные сроки

Скандальная смерть любимцы публики Валентины Легкоступовой который месяц обрастает новыми неприглядными подробностями. Часть аудитории винит в гибели артистки ее супруга Юрия Фирсова. Однако мужчина всеми силами пытался показать, что очень горюет после смерти любимой. Возможно, яхтсмену показалось, что двух месяцев достаточно для траура – накануне в Сети появилось фото, на котором он обнимается с молодыми девушками.

Скандальный кадр опубликовала близкая к ситуации певица Наталья Штурм. Она давно пытается добиться правды и тоже считает вдовца виновным в смерти исполнительницы хита "Ягода-малина".

Штурм поражает поведение "безутешного вдовца". Артистка обвиняет мужчину в игре на публику. По ее словам, в день ухода Легкоступовой он отлично себя чувствовал, был бодр и не проявлял никаких признаков скорби. Однако, как только на него наводили камеру телевизионщики, начинал корчить из себя убитого горем вдовца.

А сейчас яхтсмен и вовсе проводит время в увеселительных заведениях в окружении молодых представительниц прекрасного пола, сообщила Штурм.

"Не прошло и двух месяцев вдовец в ночном клубе с явным удовольствием лапает девиц", – подписала обличительный кадр Наталья.

Впрочем, по словам самого Фирсова, у покойной артистки больше проблем было с родными детьми. Недавно он рассказал об их трудных отношениях.

Ольга ФЕДОРОВА

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