Пригожина заплевали за шутку о зараженном ребенке

Пригожина заплевали за шутку о зараженном ребенке
Иосиф Пригожин. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсеру посоветовали выбирать выражения

На фоне резкого обострения эпидемиологической обстановки в России, где чуть ли не каждый день ставятся печальные рекорды по приросту зараженных смертельной болезнью, Иосиф Пригожин решил пошутить.

"Маленький мальчик ковид подхватил, К бабушке в гости без маски ходил, Выгоды он получил сразу две, Антитела … и квартиру в Москве", - такой стишок продюсер разместил на своей странице в соцсети.

Провокационный пост вызвал бурю эмоций у пользователей Сети. Пригожина обвинили в цинизме и призвали серьезнее относиться к болезни, которая уже убила тысячи россиян.

"Когда-нибудь это коснется Вас и Ваших близких. Посмотрим, будет ли Вам так же весело", "Уважаемый Иосиф, несмешно", "Шутка не удалась!", "Очень злая шутка, а потом удивляемся, что такие дети расчетливые и бездушны", "Люблю черный юмор, но когда переболеешь в тяжелой форме то не так смешно", "Мне стыдно за этих людей", – негодуют подписчики продюсера.

К слову, Иосиф Пригожин – персона, которая часто принимает участие в скандальных историях. Недавно у продюсера и его супруги Валерии разгорелся конфликт с Любовью Успенской. 

Ольга ФЕДОРОВА

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