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На фоне резкого обострения эпидемиологической обстановки в
России, где чуть ли не каждый день ставятся печальные рекорды по приросту
зараженных смертельной болезнью, Иосиф Пригожин решил пошутить.
"Маленький мальчик ковид подхватил, К бабушке в гости без маски ходил, Выгоды он получил сразу две, Антитела … и квартиру в Москве", - такой стишок продюсер разместил на своей странице в соцсети.
Провокационный пост вызвал бурю эмоций у пользователей Сети. Пригожина обвинили в цинизме и призвали серьезнее относиться к болезни, которая уже убила тысячи россиян.
"Когда-нибудь это коснется Вас и Ваших близких. Посмотрим, будет ли Вам так же весело", "Уважаемый Иосиф, несмешно", "Шутка не удалась!", "Очень злая шутка, а потом удивляемся, что такие дети расчетливые и бездушны", "Люблю черный юмор, но когда переболеешь в тяжелой форме то не так смешно", "Мне стыдно за этих людей", – негодуют подписчики продюсера.
К слову, Иосиф Пригожин – персона, которая часто принимает участие в скандальных историях. Недавно у продюсера и его супруги Валерии разгорелся конфликт с Любовью Успенской.
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