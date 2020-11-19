Кадры были сделаны 25 лет назад

В последнее время между Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой, судя по сообщениям прессы, напряженные отношения. Однако когда-то артисты были счастливы не только в браке, но и успешно записывали совместные хиты. Король поп-музыки вспомнил, как проходила презентация его альбома "Скажи солнцу ДА!", а заодно опубликовал архивные видео, на которых артиста сопровождает его возлюбленная.

На видео Киркоров трогательно обнимает Аллу Борисовну за плечо, а на фоне звучит композиция "Зайка моя", которую он посвятил Примадонне.

"Продолжение моих воспоминаний 25-ти летней давности...18 ноября 1995 года прошла большая презентация альбома "Скажи солнцу ДА!" из 37 песен!" – подписал публикацию артист.

В комментариях пользователи Инстаграм поздравили артиста с "юбилеем" и разделили его ностальгию по былым временам. "Поздравляю. Альбом невероятный, а кадры таких годов возвращают в прошлое...", "Какие молодые, как быстро летит время! Скоро и мы такие старые будем", "Алла Борисовна тут такая другая", "Два великих певца", – написали фанаты.

Ранее Филипп Киркоров публично поддел Пугачеву, заявив, что песня "Единственная" отныне посвящается его дочке Алле-Виктории, а не Примадонне.