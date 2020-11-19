Разругавшийся с Пугачевой Киркоров показал ее до пластики

Разругавшийся с Пугачевой Киркоров показал ее до пластики
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кадры были сделаны 25 лет назад

В последнее время между Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой, судя по сообщениям прессы, напряженные отношения. Однако когда-то артисты были счастливы не только в браке, но и успешно записывали совместные хиты. Король поп-музыки вспомнил, как проходила презентация его альбома "Скажи солнцу ДА!", а заодно опубликовал архивные видео, на которых артиста сопровождает его возлюбленная. 

На видео Киркоров трогательно обнимает Аллу Борисовну за плечо, а на фоне звучит композиция "Зайка моя", которую он посвятил Примадонне. 

"Продолжение моих воспоминаний 25-ти летней давности...18 ноября 1995 года прошла большая презентация альбома "Скажи солнцу ДА!" из 37 песен!" – подписал публикацию артист. 

В комментариях пользователи Инстаграм поздравили артиста с "юбилеем" и разделили его ностальгию по былым временам. "Поздравляю. Альбом невероятный, а кадры таких годов возвращают в прошлое...", "Какие молодые, как быстро летит время! Скоро и мы такие старые будем", "Алла Борисовна тут такая другая", "Два великих певца", – написали фанаты. 

Ранее Филипп Киркоров публично поддел Пугачеву, заявив, что песня "Единственная" отныне посвящается его дочке Алле-Виктории, а не Примадонне. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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