Пандемия коронавируса не помешала влюбленным артистам узаконить отношения

В этом году многие пары решили отказаться от свадеб и других торжественных мероприятий из-за COVID-19, а кто-то до сих пор не может развестись из-за него же. Однако выяснилось, что пандемия не страшна, когда по-настоящему любишь. Пять пар, сыгравших свадьбу несмотря ни на что, – в подборке "Утро.ру".

Таисия Вилкова и Семен Серзин

Звезде "Деффчонок" то и дело приписывали романы с ее коллегами. Одно время ходили слухи, что Таисия Виклова собирается замуж за Алексея Воробьева, а после приписывали роман с Павлом Табаковым. Однако замуж актриса вышла за актера Семена Серзина, а летом подарила избраннику дочку Серафиму.

Виктор Логинов и Мария Гуськова

Новость о том, что актер "Счастливы вместе" женился на девушке, которая младше его на 25 лет, имела эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы, ведь об отношениях пары поклонники узнали всего за пару месяцев до свадьбы. Для Виктора Логинова это уже четвертый брак, а вот его новоиспеченная супруга надела свадебное платье в первый раз.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц

Поклонники думали, что в этом году свадьбы точно не будет, потому что влюбленные переносили дату несколько раз. В итоге актеры расписались тайно, не показав поклонникам ни одной фотографии с торжества.

Сергей Лавыгин и Мария Луговая

Коллега Макса Богатырева по сериалу "Кухня" Сергей Лавыгин также женился в этом году. До этого актер был в отношениях с актрисой Анной Бегуновой, пара воспитывала сына, но узаконить свои отношения не торопилась. В итоге Бегунова вышла замуж за актера Дмитрия Власкина, а Лавыгин сделал предложение Марии Луговой.

Мария Иващенко и Станислав Раскачаев





В 2020 году звезда "Молодежки" Мария Иващенко впервые вышла замуж. Ее избранником стал актер Станислав Раскачаев. До этого артисты несколько лет встречались, а этим летом решили сыграть свадьбу.

Ранее стало известно, что экс-солистка "Серебра" Ольга Серябкина вышла замуж.