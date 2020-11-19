Совет да любовь: кто из актеров сыграл свадьбу в 2020 году

Марк Богатырев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Виктор Логинов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Таисия Вилкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com Мария Иващенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Сергей Лавыгин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пандемия коронавируса не помешала влюбленным артистам узаконить отношения

В этом году многие пары решили отказаться от свадеб и других торжественных мероприятий из-за COVID-19, а кто-то до сих пор не может развестись из-за него же. Однако выяснилось, что пандемия не страшна, когда по-настоящему любишь. Пять пар, сыгравших свадьбу несмотря ни на что, – в подборке "Утро.ру". 

Таисия Вилкова и Семен Серзин

Таисия Вилкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Звезде "Деффчонок" то и дело приписывали романы с ее коллегами. Одно время ходили слухи, что Таисия Виклова собирается замуж за Алексея Воробьева, а после приписывали роман с Павлом Табаковым. Однако замуж актриса вышла за актера Семена Серзина, а летом подарила избраннику дочку Серафиму. 

Виктор Логинов и Мария Гуськова

Виктор Логинов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Новость о том, что актер "Счастливы вместе" женился на девушке, которая младше его на 25 лет, имела эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы, ведь об отношениях пары поклонники узнали всего за пару месяцев до свадьбы. Для Виктора Логинова это уже четвертый брак, а вот его новоиспеченная супруга надела свадебное платье в первый раз. 

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц

Марк Богатырев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Поклонники думали, что в этом году свадьбы точно не будет, потому что влюбленные переносили дату несколько раз. В итоге актеры расписались тайно, не показав поклонникам ни одной фотографии с торжества. 

Сергей Лавыгин и Мария Луговая

Сергей Лавыгин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Коллега Макса Богатырева по сериалу "Кухня" Сергей Лавыгин также женился в этом году. До этого актер был в отношениях с актрисой Анной Бегуновой, пара воспитывала сына, но узаконить свои отношения не торопилась. В итоге Бегунова вышла замуж за актера Дмитрия Власкина, а Лавыгин сделал предложение Марии Луговой.

Мария Иващенко и Станислав Раскачаев

Мария Иващенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В 2020 году звезда "Молодежки" Мария Иващенко впервые вышла замуж. Ее избранником стал актер Станислав Раскачаев. До этого артисты несколько лет встречались, а этим летом решили сыграть свадьбу. 

Ранее стало известно, что экс-солистка "Серебра" Ольга Серябкина вышла замуж.

Юлия МИХАЙЛОВА

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