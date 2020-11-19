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Бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не раз рассказывала, что пыталась связаться с артистом, однако Армена Борисовича не подпускали к телефону. В этот раз пианистка решила показать видео, подтверждающее ее слова.
В социальных сетях звезда опубликовала отрывок из видео, на котором с телеведущий и писатель Эдвард Радзинский рассказал, что однажды пытался дозвониться своему другу, однако все попытки оказались тщетны.
Радзинский рассказал, что после трагедии, которая произошла с актером, он пытался с ним созвониться, но к телефону Джигарханяна не звали.
"Это, наверное, самое печальное, что у меня произошло. Ушел великий актер", – подытожил телеведущий.
Доказательства, приведенные Цымбалюк-Романовской, заставили поклонников артиста призадуматься. "Не все гладко в этом семействе и много вопросов", "Самые страшные враги – это "друзья". Время расставило все по местам. Дружки и заморская жена с приемным сыном своими "благими" намерениями проложили Джигарханяну самый кратчайший путь в иной мир", "Это было настолько явно, что нет сомнений в корыстных, черных целях "друзей", – написали под публикацией.
Напомним, что Армена Борисовича не стало 14 ноября. В минувший вторник состоялись похороны актера, на которые Цымбалюк-Романовская идти отказалась. Из-за такого поведения друг Джигарханяна жестко "прошелся" по бывшей артиста.
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