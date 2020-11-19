Родственники выполнят последнюю волю звезды фильма "Брат - 2"

Этот год стал поистине трагичным. Мало того, что весь мир ведет борьбу с коварной коронавирусной инфекцией, так еще в прессе регулярно появляется информация о смерти легендарных личностей. Виктор Сухоруков побывал на многих похоронах именитых деятелей искусств. Насмотревшись на траурные процессии, он решил заранее отдать распоряжения о своем погребении.



Во-первых, "брат" Сергея Бодрова по культовому фильму не желает, чтобы его гроб водрузили на сцену театра. По мнению артиста, это место должно ассоциироваться у зрителя с приятными впечатлениями, а не со скорбью по ушедшему актеру или режиссеру. Свое последнее пристанище на время прощания Виктор завещал разместить в коридоре.

Обрести вечный покой актер пожелал в родном городе Орехово-Зуево, пишет издание "Дни.ру". При этом звезда телеэкранов и театра не хотел бы, чтобы над его телом произносили громкие тирады и прощальные речи.

Кстати, по словам артиста, администрация родного города обещала припасти для него место под могилу на кладбище, где покоятся родные звезды.

Напомним, только недавно всего за две недели из жизни ушли три народных артиста.