Ведущий нередко поражал зрителей своим поведением

Андрей Норкин прославился тем, что на его шоу "Место встречи" постоянно начинаются жаркие дебаты и вспыхивают конфликты. Многих телезрителей такая манера ведения передач забавляет, и они с радостью смотрят выпуски программы.



Одним из самых запоминающихся скандалов был инцидент с членом Общественной палаты Павлом Пожигайло и журналистом Анатолием Барановым. Пожигайло во время дискуссии на тему религии окрестил Баранова "мракобесом". Журналист такое вытерпеть не смог и накинулся на оппонента с кулаками. В драку ввязались ведущие, Норкин с трудом призвал стороны к порядку.

Бывали в опыте Норкина и личные конфликты с гостями шоу. Украинского эксперта Кирилла Климчука за слова "Россия – это страна-гопник" разъярившийся телеведущий выгнал взашей.

Однажды Норкин сам стремительно покинул студию. В ходе перепалки с очередным экспертом Андрей не выдержал и ушел. Впрочем, позже он пояснил такое поведение переутомлением, которое наложилось на дурное расположение духа.

А еще Норкин славится своим чувством юмора и запасом анекдотов. Недавно он рассмешил публику шуткой об "издевательстве" женщин над мужчинами.