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Мария Шукшина на протяжении 15 лет вела передачу "Жди меня", которая помогала людям отыскать потерянных родственников, друзей и близких. Актриса решила поделиться воспоминаниями со съемок, а также рассказала, с каким трудностями ей пришлось столкнуться.
Звезда честно призналась, что съемки давались ей очень нелегко. Трудно было не только морально, но и физически. Иногда Шукшиной приходилось по 40 минут стоять с вытянутым микрофоном, чтобы позволить гостю передачи рассказать свою историю, поделиться переживаниями.
Иногда у телеведущей начинала неметь рука, но она не могла ничего с этим сделать, пока человек "рассказывал свою боль". Порой усталость накапливалась и приводила к тому, что Шукшина могла выйти из себя. Однако спустя время она находила в себе силы собраться, проанализировать ситуацию и успокоиться, пишет "Царьград".
Артистка рассказала, что в такие моменты ей очень помогала память об отце и его человеколюбие.
"Как можно любить всех людей? Как можно их любить?"
– задавалась вопросом телеведущая, которая лишь спустя время смогла "болью умягчить сердце".
Ранее Мария Шукшина пристыдила "прибедняющихся" коллег и заявила, что в крайнем случае пойдет просить милостыню, но никогда не согласится "на сделку с совестью".
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