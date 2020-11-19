В особенно тяжелые дни актрису успокаивали мысли об отце

Мария Шукшина на протяжении 15 лет вела передачу "Жди меня", которая помогала людям отыскать потерянных родственников, друзей и близких. Актриса решила поделиться воспоминаниями со съемок, а также рассказала, с каким трудностями ей пришлось столкнуться.

Звезда честно призналась, что съемки давались ей очень нелегко. Трудно было не только морально, но и физически. Иногда Шукшиной приходилось по 40 минут стоять с вытянутым микрофоном, чтобы позволить гостю передачи рассказать свою историю, поделиться переживаниями.

Иногда у телеведущей начинала неметь рука, но она не могла ничего с этим сделать, пока человек "рассказывал свою боль". Порой усталость накапливалась и приводила к тому, что Шукшина могла выйти из себя. Однако спустя время она находила в себе силы собраться, проанализировать ситуацию и успокоиться, пишет "Царьград".

Артистка рассказала, что в такие моменты ей очень помогала память об отце и его человеколюбие.

"Как можно любить всех людей? Как можно их любить?"

– задавалась вопросом телеведущая, которая лишь спустя время смогла "болью умягчить сердце".

Ранее Мария Шукшина пристыдила "прибедняющихся" коллег и заявила, что в крайнем случае пойдет просить милостыню, но никогда не согласится "на сделку с совестью".