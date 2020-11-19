Дочь Примадонны не стала заниматься строительством театра имени народной артистки

Кристина Орбакайте покинула проект, инициатором которого была Алла Пугачева. Теперь семья певицы не имеет никакого отношения к постройке, которую планировали возвести в честь Примадонны. Об этом стало известно журналистам.

Народная артистка хотела построить Театр песни Аллы Пугачевой – работа над проектом началась в 2008 году. Согласно задумке, 70-метровое здание в виде бриллианта должно находиться на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Возведение театра оценили в $400 млн, его финансированием занялся миллиардер Евгений Финкельштейн. Бизнесмену принадлежал 51% будущей постройки, остальные 49% принадлежали Пугачевой.

Проект заглох, и со временем Примадонна передала свою долю дочери. Теперь от участия в возведении театра отказалась и Орбакайте – все 100% принадлежат Финкельштейну, передает телеграм-канал Mash.

Как отмечает РИА ФАН, певица покинула проект в июле. Кроме того, организация "Театр песни Аллы Пугачевой" теперь называется просто "Театр песни".

Ранее Кристину Орбакайте осудили за внешний вид дочери.