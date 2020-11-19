Пилота подвели отсутствие опыта и состояние судна

Изначально рассмотренный вариант об ошибке пилотирования, которую следствие назвало одной из вероятной причин трагической гибели ведущего Александра Колтового при управлении самолетом, неверна. Такое заявление сделал техэксперт Юрий Антипов.

Специалист объяснил, что при просмотре видео заметил, что на кадрах винт уже не мог вращаться – лопасти остались целыми. А во время падения они так или иначе продолжают инерционное вращениие, проходя по земле. В момент крушения самолета, считает Антипов, двигатель уже не мог работать – лопасти пропеллера не вращались.

На одном из кадров, предоставленных свидетелем крушения с его видеорегистратора на автомобиле, видно, что из моторного отсека тянется белого цвета шлейф – по мнению Антипова, мотор начал испытывать недостаток масла. Специалист полагает, что еще во время полета над трассой все масло из двигателя вытекло за какие-то минуты.

По мнению Антипова, Колтовой не прошел необходимую подготовку – опытный пилот уже давно обратил бы внимание на показания приборов, которые не могли не говорить об уровне масла и температуре двигателя. При возникновении такой ситуации необходимо сразу же развернуть самолет и посадить его на место вылета.

"А он продолжал лететь, и для него, скорее всего, это стало неожиданным", – сообщил Антипов в интервью "Политэксперту".

Эксперт добавил, что следственные органы должны были провести обследование места запуска двигателя – если утечка масла имела место быть, то соответствующие следы остались на стоянке рухнувшего легкомоторного судна.

"На мой взгляд, на месте крушения видно, что речь идет о технической неисправности. А пилот не делал то, что было необходимым", – заявил Антипов.

Ранее в СК озвучили основные версии о причине трагической гибели телеведущего Колтового.