Российский актер пострадал после работы на полуострове

Кириллу Гребенщикову запретили въезд на Украину из-за того, что он побывал в Крыму после 2014 года. Таким образом еще один отечественный артист попал под раздачу после воссоединения России с Крымом. О принятом решении сообщили в государственной пограничной службы Украины.

Актер прилетел из Минска в Борисполь, где должны были пройти съемки. Во время проверки пограничники выяснили, что Гребенщиков работал в Крыму, когда полуостров уже вошел в состав России. В соцсетях знаменитости обнаружили фото с подписью: "Крым, до свидания! Было круто". Как сообщили в пресс-службе, сам артист свой визит признавать отказался.

Російському актору Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну 🚫

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Таким образом, Гребенщиков нарушил закон Украины, поэтому в ближайшие три года он не сможет пересечь границу страны, уточняется на сайте правоохранительного органа.

РИА "Новости" отмечает, что сам актер эту ситуацию комментировать отказался.

Напомним, что из-за Крыма въезд на Украину также запретили Борису Корчевникову. Кроме того, летом после беседы Глюкозы с пограничниками разгорелся скандал.