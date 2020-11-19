Украинцы отомстили Гребенщикову за Крым

Украинцы отомстили Гребенщикову за Крым
Кирилл Гребенщиков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Российский актер пострадал после работы на полуострове

Кириллу Гребенщикову запретили въезд на Украину из-за того, что он побывал в Крыму после 2014 года. Таким образом еще один отечественный артист попал под раздачу после воссоединения России с Крымом. О принятом решении сообщили в государственной пограничной службы Украины.

Актер прилетел из Минска в Борисполь, где должны были пройти съемки. Во время проверки пограничники выяснили, что Гребенщиков работал в Крыму, когда полуостров уже вошел в состав России. В соцсетях знаменитости обнаружили фото с подписью: "Крым, до свидания! Было круто". Как сообщили в пресс-службе, сам артист свой визит признавать отказался.

Таким образом, Гребенщиков нарушил закон Украины, поэтому в ближайшие три года он не сможет пересечь границу страны, уточняется на сайте правоохранительного органа.

РИА "Новости" отмечает, что сам актер эту ситуацию комментировать отказался.

Напомним, что из-за Крыма въезд на Украину также запретили Борису Корчевникову. Кроме того, летом после беседы Глюкозы с пограничниками разгорелся скандал.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Эксперт рассказал о предстоящих революциях на Кавказе

Российские миротворцы закрыли тему военного конфликта, однако в регионе еще долго будет неспокойно

Переметнувшегося на сторону Украины Эрдогана вынесут на штыках – эксперт

Киев зря надеется на помощь Анкары в противостоянии с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей