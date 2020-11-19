Уже таксуют: как выживают страдающие от безденежья звезды

Уже таксуют: как выживают страдающие от безденежья звезды
Дана Борисова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
У некоторых артистов нет денег даже на еду

В российском шоу-бизнесе продолжают обсуждать бедственное положение звезд, которые лишились заработка из-за отмены концертов на фоне пандемии. Некоторые артисты оказались в насколько тяжелой ситуации, что взялись за "обычную" работу. Об этом рассказала Дана Борисова.

По словам ведущей, Сергей Глушко задумался о работе таксистом, а "рыжий из "Отпетых мошенников" – вероятно, звезда имела в виду Игоря Богомазова – уже устроился водителем. Блондинка утверждает, что музыкантам, танцорам и другим артистам-участникам коллективов и вовсе нечего есть.

Знаменитостям, по мнению Борисовой, живется проще, хотя трудности не обошли и их. Телеведущая вспомнила об Анастасии Волочковой, которая умудрилась "наскрести" на Мальдивы, где сейчас она отдыхает со своим "мистическим женихом". При этом и балерине пришлось сэкономить – летела она не бизнес-классом, рассказала Дана Борисова РИА ФАН.

Сама блондинка призналась, что ограничения ее затронули не так сильно, как других звезд. Дело в том, что многие знаменитости привыкли зарабатывать ведением корпоративов, поэтому сейчас они "палец сосут", в то время как Борисова получает деньги с рекламы, книг и соцсетей, передает "Вечерняя Москва".

Пока одни артисты продолжают жаловаться на финансовые проблемы и просят помощи у государства, другие критикуют их за подобные высказывания. Так, певец Витас призвал своих коллег перестать ныть.

Карина СИРАЗОВА

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не верю!
это как надо бестолково прожигать гонорары, чтоб без подушки безопасности остаться!
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