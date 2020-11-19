О новом местонахождении певца рассказал известный журналист

Прохор Шаляпин – мракобес, который уже лежит на Ваганьковском кладбище. Так Отар Кушанашвили еще при жизни "похоронил" 36-летнего исполнителя.

Журналист нелестно высказался об артисте в новом выпуске популярного Ютуб-шоу "Что было дальше?" Участники программы стали обсуждать мужчин, которые выбирали возлюбленных значительно старше себя. Зашла речь и о Шаляпине: певец славится своей любовью к возрастным дамам.

Кушанашвили же решил долго не обсуждать знаменитость, поэтому коротко отшутился:



"Это просто мракобес. Он уже на Ваганьковском".

Зрители остались в восторге от участия журналиста в шоу. В комментариях на канале Labelcom написали:

"Отар словно завершающее звено в цепочке ЧБД. Настолько органично вписался, можно сказать блестяще", "Выпуск бомба", "Очень интересный герой", "Респект Отарику, его оценило новое поколение! Браво!"

Сам Шаляпин выпад Кушанашвили никак не прокомментировал.

Недавно певец оказался втянут в новый скандал. Экс-любовница звезды заявила о своей беременности, после чего Шаляпин выгнал ее из квартиры – артист ребенка не признал. Затем стали известны результаты теста на отцовство, они и пролили свет на ситуацию.