Сын наотрез отказывается общаться с Дибровым: что произошло между родственниками

Сын наотрез отказывается общаться с Дибровым: что произошло между родственниками
Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Они даже не поздравляют друг друга с праздниками

Дмитрий Дибров впервые стал отцом, когда ему было чуть больше 20 лет, поэтому старший сын Денис запланированным ребенком не был. Спустя два года ведущий развелся с мамой наследника и вскоре женился на другой. Сейчас шоумен воспитывает троих детей от своей четвертой супруги Полины, еще одна дочь артиста живет во Франции. А вот с Денисом отец не общается уже почти 17 лет.

Все это время родственники не виделись, кроме того, они даже перестали поздравлять друг друга с днем рождения. При этом бывшие коллеги считают, что подобная инициатива исходила именно от наследника, а Дибров, по их словам, никогда не бросал детей и исправно выплачивал алименты.

"Может теперь уже и обоюдное желание. Но отцу 60 лет – можно и звонить, здоровьем интересоваться",

– поделился знакомый ведущего "Кто хочет стать миллионером". Напомним, что в прошлом году у артиста произошел инсульт, восстанавливаться после которого ему помогала молодая возлюбленная.

Сам Дибров однажды упомянул, что отчимом Дениса стал его бывший друг. Именно поэтому ведущий уверен: у сына все в порядке, ведь рядом с ним – чудесные люди, передает "Комсомольская правда".

После болезни Дмитрий Дибров заметно помолодел и недавно он рассказал, в чем заключается секрет его внешнего вида.

Карина СИРАЗОВА

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