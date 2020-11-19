Антикварная мебель и окна в пол: Высоцкая показала роскошный особняк Кончаловского

Антикварная мебель и окна в пол: Высоцкая показала роскошный особняк Кончаловского
Юлия Высоцкая. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Дом режиссеру достался от родителей

До пандемии коронавируса Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский часто путешествовали, однако сейчас звезды вынуждены сидеть в своем особняке на Рублевке. Телеведущая редко показывает, как она живет на самом деле, но недавно она сделала серию публикаций, где засветила роскошные интерьеры дома.

Звезда записала небольшой ролик, где она дефилирует по комнате в короткой юбке и грубых ботинках. В кадре можно разглядеть стены из дерева, антикварная мебель и огромное панорамное окно.

А сегодня ведущая "Едим дома" показала еще несколько снимков, на которых она позирует в шляпе с широкими полями. Так, подписчики смогли рассмотреть второй этаж и украшающие стены картины и статуэтки.

"Очень красивый дом", "Любуюсь вашим домом", – отметили в "Инстаграм" Высоцкой.

Как пишет "Комсомольская правда", дом-терем Кончаловского с женой выполнен в русском стиле из калиброванной сосны. Неподалеку живет брат режиссера Никита Михалков, а раньше шикарный особняк принадлежал родителям знаменитостей.

Недавно состоялась премьера нового фильма Кончаловского. Зрители высоко оценили картину режиссера, из-за чего он вместе с женой встал на колени в знак благодарности.

Карина СИРАЗОВА

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