Переживающая кризис Ротару засобиралась в Россию

Переживающая кризис Ротару засобиралась в Россию
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
"Хуторянка" выступит на "Песне года" снова после громкого скандала

Кризис коснулся и Софии Ротару, которая как и многие другие звезды осталась без концертов. При этом ценник за свои выступления народная артистка понижать не собирается. Тем не менее, российские зрители увидят "хуторянку" уже совсем скоро – звезда снова приедет в Россию, чтобы появиться на "Песне года". Об этом рассказал ее концертный директор Сергей Лавров.

По его словам, заказчики не приглашают певицу из-за высокой стоимости ее концертов и выбирают более "дешевых" артистов. "Сейчас кризис: денег ни у кого нет", – пояснил Лавров. Гонорар Ротару составляет $50 тыс., который автоматически вырос из-за изменений курса валют.

Несмотря на отсутствие заработка, петь за меньшую сумму знаменитость не готова, ведь только на организацию концерта она тратит порядка 2 миллионов. Эти деньги уходят на гонорары коллектива, гостиницу, билеты и прочее, добавил представитель звезды.


Но порой "хуторянка" выступает и вовсе бесплатно. По словам Лаврова, Ротару готова отказаться от денег, если речь идет о концерте ее друзей. Так, артистка пообещала Игорю Крутому приехать на "Песню года" в Москву и даже отсидеть ради этого карантин.

"Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале "Песня года" будет бесплатным",

заявил Лавров в разговоре с "Собеседником". Таким образом он припомнил прошлогодний скандал, когда некоторые звезды осуждали Ротару за то, что она приехала зарабатывать в Россию, когда у нее закончились деньги.

Карина СИРАЗОВА

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