Садальский накинулся на сына Боярского: "мушкетер" не стал молчать

Садальский накинулся на сына Боярского: "мушкетер" не стал молчать
Михаил Боярский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Сергеевич навлек на себя гнев коллеги за призыв поработать в такси в коронавирус

Российский актер Станислав Садальский раскритиковал Михаила Боярского за слова о "безденежных артистах", которые, со слов легендарного мушкетера, могут найти другую работу во время пандемии. По словам Станислава, петербургской знаменитости не приходится жаловаться на доход из-за "пристроенного сына". Ответ последнего не заставил себя долго ждать.

Ранее советский актер сообщил в интервью "Газета.ру", что мужчина должен стыдиться того, что просит государство предоставить определенные льготы в тяжелый период: представителю сильного пола не пристало жаловаться на подобные проблемы. Сам Боярский заявил, что скорее пошел бы работать в такси, чем начал просить от властей подачки.

Садальский же не обошел вниманием высказывание коллеги, заявив "Телепрограмме", что, хоть у артиста нет права на жалобы, но Боярскому говорить хорошо: у него "питерские связи" и пристроенный "сын-миллиардер".

Народный артист, тем не менее, предпочел не реагировать на выпад Садальского. Легендарный мушкетер заявил, что плохо знает Станислава, поэтому все сказанное – на его совести, пишет РИА "ФАН".

"Пускай он говорит все, что хочет. И мне абсолютно неинтересно, что он сказал", – отреагировал Боярский.

Ранее Боярский признался, что испытывает удовольствие, проводя время дома из-за карантина: у актера появилась возможность больше общаться с семьей.

Егор МАЛКОВ

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