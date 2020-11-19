"Хотел откупиться": сын вспомнил о подарках Жванецкого

"Хотел откупиться": сын вспомнил о подарках Жванецкого
Михаил Жванецкий. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сатирик стыдил несовершеннолетнего наследника за то, что он брал у него деньги

После ухода из жизни Михаил Жванецкий оставил многомиллионное наследство, которое достанется его жене и детям. Лишь один сын юмориста носит его фамилию – четверо, а по некоторым данным, и пятеро остальных росли без отца. Писатель Андрей Рывкин вспоминал, что всю жизнь пытался добиться признания знаменитого родителя, общение с которым принесло ему много боли.

До 11 лет журналист общался с отцом только через экран телевизора. Мальчик смотрел выступления сатирика, до понимания которых ему только предстояло дорасти – так говорили взрослые. Затем Рывкин наконец познакомился с отцом: произошло это после концерта Жванецкого в Бостоне. Юморист не узнал сына и, оставив ему автограф, куда-то ушел со своими поклонницами.

Рывкин рос и старался впечатлить родителя своими успехами, но тот не ценил стараний мальчика и общался с ним будто бы из чувства долга. Наследник чувствовал себя скучным и неполноценным по сравнению с великим отцом, который даже не разрешал называть себя папой.

Встречи родственников чаще всего длились не больше пары минут и проходили в гримерке, в окружении телохранителей и фанатов. Писатель рассказывал:

"Все проходило по отработанной схеме: двухминутные "сколько же тебе сейчас лет?", "как мама?", а затем – торжественная презентация конверта с тысячей долларов и обязательным напутствием про "стыдно должно быть – в семнадцать лет деньги брать у отца".

Рывкин никогда не отказывался от денег, ведь по сути только они связывали его с отцом. Жванецкий же "был слишком труслив, чтобы признать, что бросил ребенка и просто хотел откупиться", с болью делился журналист. Его воспоминания опубликованы в Esquire.

Несмотря на то, что Рывкину так и не удалось сблизиться с юмористом, зла он на него не держит. После смерти артиста сын признался: за все эти годы он ни на минуту не усомнился в своей любви к Жванецкому.

Карина СИРАЗОВА

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