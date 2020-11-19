Между знаменитостью и сотрудницей банка была "постельная" связь, утверждает источника

Погибший телеведущий Александр Колтовой записал на аэродроме "Маячково" свою спутницу Наталью Климову под именем супруги. В летном журнале женщина представлена как его жена. Именно по этой причине в день трагедии в СМИ появилась информация, что вместе со знаменитостью разбилась его супруга.

По данным "Комсомольской правды", в "околоследственных кругах" отношения между погибшими были "постельными". Однако Колтовой нередко звал покататься на своем легкомоторном самолете не только любовницу, но и друзей с подругами.

Александр любил делать круги над МКАДом А в тот роковой день он отправился с Климовой на водохранилище, чтобы "развлечься" – это слово содержится в одном из его СМС-сообщений, которые изучают следственные органы. Конечным пунктом должен был стать аэродром в Ярославской области – недалеко от него и расположено водохранилище, облюбованное богатыми людьми. Однако долететь паре было не суждено.

Незадолго до крушения самолета Колтовой удалил из телефона довольно много сообщений – он постоянно переписывался с Натальей, нередко даже по ночам. А, судя по содержанию, характер общения между парой был фривольный. Тем не менее, родители не верят, что у сына был роман на стороне, передает "Комсомольская правда".

Ранее экстрасенс Мариам Циминтия заявила, что Колтовой хотел сделать Климовой сюрприз незадолго до трагедии.