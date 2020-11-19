Воспылавшая чувством мести женщина желает наказать артиста за плохое отношение к сыну

Сергей Зверев выясняет отношения со своей невесткой Юлией, которая желает добиться в суде справедливости от своего свекра. По словам женщины, звездный стилист продолжает выливать на нее и своего сына, Сергея Младшего, ведра со словесными помоями в эфире телепередач.

Зверев-младший находился на попечении своего знаменитого приемного отца с 3-летнего возраста. Но молодой человек однажды посмел жениться на девушке, которая пришлась не по нраву его отцу. Теперь супруги уже несколько лет снимают квартиру в Коломне, а артист не пытается общаться с сыном даже по телефону.

Попытки Сергея-младшего помириться с отцом ни к чему не привели – тот в ответ его посылал и грозился отправить в тюрьму.

Сама женщина не понимает, чем смогла навлечь на себя гнев звездного артиста. Сергей обозвал невестку "наркоманкой" и "уголовницей", из-за чего та готова разорвать своего свекра: Юлии мало извинений, она намерена вытрясти из мужчины все, что только сможет – в том числе и за то, что тот выписал сына из квартиры.

"Пусть платит!" – заявила Юлия в интервью "Собеседнику".

Ранее сообщалось о том, что Зверев-младший, несмотря на отсутствие отца в жизни, смог устроить личную жизнь: мужчина уже женат и работает системным администратором.