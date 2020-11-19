Артистка вывезла награды Евстигнеева в США

Загадочная смерть Ирины Цывиной до сих пор не дает покоя родным. Выяснилось, что артистка хранила немало тайн и при жизни. Так, за несколько лет до смерти кинозвезда вывезла ордена своего покойного мужа Евгения Евстигнеева в США.

В 1980-е годы народный артист получил ряд наград, в том числе и Орден Ленина. После смерти актера из "Семнадцати мгновений весны" молодая вдова отдала их своей близкой подруге Нателле, которая живет по ту сторону океана.

Детей Евстигнеева – Дениса и Марию – новость об орденах удивила: наследники и не знали о существовании наград. Кроме того, непонятно, зачем Цывиной было вывозить их в Штаты. Подруга актрисы заявила, что хочет вернуть памятные вещи, но как и когда – с дочкой актера пока не обсудила.

Тем не менее, Мария не сомневается в порядочности Нателлы, которую ранее видела в гостях у Ирины. Наследница Евстигнеева полагает, что подруга актрисы привезет их, когда прилетит в Россию, и передаст в один из музеев. Ситуацию обсудили в свежем выпуске "Пусть говорят".

Научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Левин отметил, что по закону такие награды продавать запрещено, но найти лазейку все же есть шанс. Так, на черном рынке за Орден Ленина можно получить до 70 тыс. рублей. В США на этом много заработать тоже не получится – максимум пару тысяч долларов, передает "Комсомольская правда".

По официальной версии, Ирина Цывина скончалась после падения, однако некоторые полагают, что смерть была насильственной. Эксперты решили снова изучить травмы, которые получила актриса.