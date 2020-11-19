Звезда прикрылась перед камерой лишь ракушкой с морскими звездами

38-летняя артистка Вера Брежнева накануне выпустила отровенный клип на песню "Сестра". Автором песни выступил супруг певицы, продюсер Константин Меладзе. За сутки клип набрал более миллиона просмотров, однако реакция поклонников была довольно разнообразной: многих фанатов Вера смутила излишней откровенностью.

Впрочем, многие оценили смелый шаг Брежневой – некоторые уверены, что музыкальное видео бывшей участницы ВИА "Гры" можно назвать одним из самых откровенных в ее карьере.

На этот раз Брежнева решила себя не утруждать одеждой: в клипе она разлеглась в аквариуме в образе русалки, а тело Веры прикрыто лишь морскими звездами и ракушками.

"Когда можно будет уже петь в одежде?", "Если знаменитость начинает раздеваться, значит популярность себя исчерпала...", "Не умеешь петь – разденься!", "Вы же пример для детей, а они, глядя на вас, ходят в 14 лет полуголые, и все потому, что вы, селебрити, каким-то образом диктуете моду....", "Вера, в более благородном и закрытом виде мы вас увидим?"

– пишут пользователи Сети (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Кстати, в клипе снялась и дочка звезды, 19-летняя Соня, которая станцевала в белом топе с короткими шортами.

Ранее бывший телохранитель звездного коллектива ВИА "Гра" рассказал, что в начале карьеры Брежнева знакомилась со знаменитостями, в том числе и их обслуживающим персоналом. Так, будущая звезда подошла к охраннику ВИА "Гры" и уже в гримерке он дал ей свой номер телефона, после чего артистка могла посещать все выступления трио.