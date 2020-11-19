Артистка продолжает строить карьеру модели

Карьера Брук Шилдс началась еще в 1970-х гг., когда звезда была совсем ребенком. Уже в 10 лет она снялась обнаженной для мужского журнала Playboy, а к 16 годам стала самой узнаваемой моделью мира. Однако наибольшую известность американская артистка получила благодаря главной роли в фильме "Голубая лагуна", премьера которого состоялась 40 лет назад.

В мае актрисе исполнилось 55 лет, но она по-прежнему получает массу комплиментов от поклонников. Шилдс занимается спортом и периодически играет в театре и сериалах. Недавно кинозвезда подписала контракт с известным модельным агенством IMG Models и, по словам самой Шилдс, ее карьера только начинается, передает "Рамблер".

"По-прежнему выглядишь потрясающе", "Ты всегда красива",

– восхищаются поклонники сыгравшей роль Эммелин актрисой.

Кстати, порой Шилдс публикует и архивные фотографии. Так, недавно она показала кадры со съемки 1981 г. – тогда ей было всего 16 лет.