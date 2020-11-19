Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Карьера Брук Шилдс началась еще в 1970-х гг., когда звезда была совсем ребенком. Уже в 10 лет она снялась обнаженной для мужского журнала Playboy, а к 16 годам стала самой узнаваемой моделью мира. Однако наибольшую известность американская артистка получила благодаря главной роли в фильме "Голубая лагуна", премьера которого состоялась 40 лет назад.
В мае актрисе исполнилось 55 лет, но она по-прежнему получает массу комплиментов от поклонников. Шилдс занимается спортом и периодически играет в театре и сериалах. Недавно кинозвезда подписала контракт с известным модельным агенством IMG Models и, по словам самой Шилдс, ее карьера только начинается, передает "Рамблер".
"По-прежнему выглядишь потрясающе", "Ты всегда красива",
– восхищаются поклонники сыгравшей роль Эммелин актрисой.
Кстати, порой Шилдс публикует и архивные фотографии. Так, недавно она показала кадры со съемки 1981 г. – тогда ей было всего 16 лет.
Минск призывают перестать болтать о суверенитете и продолжать при этом брать деньги у Москвы
Американцы еще не потеряли шанса на конструктивный диалог с Москвой